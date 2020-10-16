Новая глава Черниговской ОГА подтвердила бракосочетание с главнокомандующим ВСУ (фото) [ Редактировать ]
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Анна Коваленко, назначенная 15 октября главой Черниговской облгосадминистрации, подтвердила, что является супругой главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака. Об этом Коваленко заявила в комментарии Suspilne.media.
Кандидатуру 29-летней Коваленко согласовали на пост губернатора Черниговщины 28 сентября, а 13 октября был подписан указ о ее назначении. До этого она являлась заместителем министра развития общин и территорий Украины.
Анна Коваленко родилась 5 мая 1991 года в Буче Киевской области. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. По профессии журналист. На выборах 2019 года прошла в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа". Работала заместителем руководителя Офиса президента, сейчас заместитель министра развития общин и территорий.
Коваленко 29 лет, Хомчаку - 54. Разница в возрасте у супругов составляет 24 года.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ заразился коронавирусом.
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