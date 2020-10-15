Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак женился. Об этом сообщает Telegram-канал "Силовой".

Его избранницей стала Анна Коваленко - заместитель министра развития общин и территорий Украины. Отношений пара не афишировала.

Руслану Хомчаку 53 года, в украинской армии он служит с января 1993 года. В период острой фазы вооруженного конфликта на Донбассе, с 2014 по 2015 год, занимал должность командующего сектора "Б". В октябре 2014 года президент Порошенко назначил его министром обороны.

С 2016 года - начальник штаба - первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины. С мая 2019 года - начальник Генерального штаба. 27 мая 2020 года президент Зеленский назначил Хомчака главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Анна Коваленко родилась 5 мая 1991 года в Буче Киевской области. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. По профессии журналист.

На выборах 2019 года прошла в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа". Работала заместителем руководителя Офиса президента, сейчас заместитель министра развития общин и территорий.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ заразился коронавирусом.