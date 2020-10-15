В четверг, 15 октября, президент Украины Владимир Зеленский назначил новую главу Черниговской областной государственной администрации. Об этом он заявил на брифинге во время рабочей поездки в Черниговскую область.

Так, на должность назначена Анна Коваленко, которая будет единственной женщиной в стране, которая возглавляет область.

Рад представить новую руководительницу Черниговской ОГА.

В конце сентября Кабмин принял решение о согласовании кандидатуры Анны Коваленко на должность главы Черниговской областной государственной администрации.

Анна Коваленко была советницей бывшего министра информационной политики и министров обороны. В сентябре 2019 года стала заместителем главы Офиса президента. Тогда парламент досрочно прекратил полномочия депутат Анны Коваленко в связи с назначением на должность. В апреле Зеленский уволил Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента. Сама же Коваленко стала заместителем министра по развитию общин и территорий.

Ранее мы писали о том, что Зеленский назначил госуполномоченного АМКУ.