Зеленский назначил новую главу Черниговской ОГА [ Редактировать ]
В четверг, 15 октября, президент Украины Владимир Зеленский назначил новую главу Черниговской областной государственной администрации. Об этом он заявил на брифинге во время рабочей поездки в Черниговскую область.
Так, на должность назначена Анна Коваленко, которая будет единственной женщиной в стране, которая возглавляет область.
Рад представить новую руководительницу Черниговской ОГА.
В конце сентября Кабмин принял решение о согласовании кандидатуры Анны Коваленко на должность главы Черниговской областной государственной администрации.
Анна Коваленко была советницей бывшего министра информационной политики и министров обороны. В сентябре 2019 года стала заместителем главы Офиса президента. Тогда парламент досрочно прекратил полномочия депутат Анны Коваленко в связи с назначением на должность. В апреле Зеленский уволил Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента. Сама же Коваленко стала заместителем министра по развитию общин и территорий.
Ранее мы писали о том, что Зеленский назначил госуполномоченного АМКУ.
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