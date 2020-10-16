Глава Минрегиона ушел на самоизоляцию на две недели Источник: соцсети

У министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева обнаружили COVID-19. Об этом чиновник сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Чувствую себя хорошо, температура нормальная, все супер. Иду на самоизолицию на две недели, но планирую оставаться в курсе дел, работать дистанционно, как мы говорим онлайн.

Чернышев добавил, что Минрегион был одним из первых министерств, где ввели дистанционный способ работы.

Ранее сообщалось, что коронавирус диагностировали у народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко.

Напомним, что за последние сутки COVID-19 в Украине заболели 5 992 человека, 92 скончались.