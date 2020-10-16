Министр Чернышев заразился коронавирусом (видео) [ Редактировать ]
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У министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева обнаружили COVID-19. Об этом чиновник сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.
Чувствую себя хорошо, температура нормальная, все супер. Иду на самоизолицию на две недели, но планирую оставаться в курсе дел, работать дистанционно, как мы говорим онлайн.
Чернышев добавил, что Минрегион был одним из первых министерств, где ввели дистанционный способ работы.
Ранее сообщалось, что коронавирус диагностировали у народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко.
Напомним, что за последние сутки COVID-19 в Украине заболели 5 992 человека, 92 скончались.
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