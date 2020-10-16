Депутат Николай Тищенко заразился COVID-19 [ Редактировать ]
В пятницу, 16 октября, стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заболел коронавирусом.
У Тищенко подтвержден диагноз коронавирус, сообщает Telegram-канал Vesti со ссылкой на источник в политсиле.
Официального подтверждения того, что у народного депутата коронавирус, пока нет.
Также не предоставлена информация и о состоянии здоровья Николая.
Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.
по теме
Вакцину от COVID-19 испытают на 4 тысячах украинцев
Украина получила первую заявку на проведение исследования третьей фазы европейского производителя вакцины
Коронавирус в Украине продолжает бить рекорды
По состоянию на утро пятницы, 16 октября, в Украине зафиксировано 287 231 случай коронавируса
Больных COVID-19 в Виннице заставляли покупать бесплатные лекарства
В одной из больниц Винницы вынуждали пациентов покупать лекарства самим
Для подтверждения COVID-19 не нужно иметь положительный ПЦР-тест - Степанов
По его словам, такой способ определения диагноза "внесен к стандарту"
До конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев
В ноябре количество зараженных коронавирусом может достигнуть 10 тысяч новых случаев за сутки