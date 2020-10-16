В пятницу, 16 октября, стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заболел коронавирусом.

У Тищенко подтвержден диагноз коронавирус, сообщает Telegram-канал Vesti со ссылкой на источник в политсиле.

Официального подтверждения того, что у народного депутата коронавирус, пока нет.

Также не предоставлена информация и о состоянии здоровья Николая.

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