Кандидатка у депутати до Київської міської ради від "Батьківщини" Алла Шлапак назвала намір уряду перекласти на місцеву владу в регіонах функцію встановлення комунальних тарифів для населення несправедливим рішенням й намаганням перекласти відповідальність "з хворої голови на здорову".

"Це прагнення перекласти відповідальність з центрального рівня на місцевий рівень, при цьому абсолютно відмовляючись від виконання своєї основної функції – бути регулятором формування комунальних тарифів. Подібна ініціатива уряду, на жаль, це точно не у підтримку українців і точно немає нічого спільного з державною безпекою і захистом прав людини. Це рішення є несправедливим", - сказала Алла Шлапак під час ефіру на телеканалі "112-Україна".

Вона наголосила, що це рішення є несправедливим, оскільки усі енергогенеруючі компанії у країні, як правило, є такими, на які місцева влада не може впливати. За її словами, після виборів українці отримають нові комунальні платіжки, в яких не буде відповіді на питання, хто несе відповідальність за зростання тарифів і на якій підставі ці тарифі були нараховані.

"Коли правоохоронна і судова система у країні не працюють, здійснювати такий перерозподіл повноважень є неправильним і несправедливим", - вважає Алла Шлапак.

Нагадаємо, на засіданні 9 жовтня Кабінет міністрів України підтримав розроблений Мінрегіоном законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності підприємств у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення". Зміни передбачають передачу повноважень з ліцензування господарської діяльності у сферах тепло-, водопостачання та водовідведення і, відповідно, встановлення тарифів на теплову енергію та комунальні послуги від Національної комісії з питань регулювання енергетики та комунальних послуг до місцевих органів влади.