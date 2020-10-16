В Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами [ Редактировать ]
В пятницу, 16 октября, около 9:00 утра в Запорожье на улице Чаривной произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием маршрутного такси.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.
"Водитель автомобиля Skoda 1960 года, осуществляя выезд на улицу Уральскую в Шевченковском районе, не предоставил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Mercedes Sprinter под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате чего произошло опрокидывание маршрутного микроавтобуса", - говорится в сообщении.
На момент аварии в салоне находилось 18 пассажиров.
Водителя микроавтобуса и двух его пассажиров с телесными повреждениями доставили в больницу. По словам медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Продолжаются следственные действия.
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