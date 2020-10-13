В понедельник, 12 октября, в городе Бор Нижегородской области России неизвестный обстрелял автобусную остановку. В результате три человека погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщают "РИА Новости".

Как оказалось, убийцей был Данила Монахова. Его нашли мертвым.

По предварительны данным, причиной смерти стало самоубийство.

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Напомним, убийца с двумя ружьями скрывался в лесу. Он якобы гостил у бабушки, которая в итоге погибла в ходе расстрела.