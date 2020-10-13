Расстрелявший автобус убийца покончил с жизнью [ Редактировать ]
В понедельник, 12 октября, в городе Бор Нижегородской области России неизвестный обстрелял автобусную остановку. В результате три человека погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщают "РИА Новости".
Как оказалось, убийцей был Данила Монахова. Его нашли мертвым.
По предварительны данным, причиной смерти стало самоубийство.
Внимание! Фото: 18+
Напомним, убийца с двумя ружьями скрывался в лесу. Он якобы гостил у бабушки, которая в итоге погибла в ходе расстрела.
по теме
Появились кадры самосожжения российской журналистки (видео 21+)
Нижегородская журналистка Ирина Славина подожгла себя возле здания МВД и погибла
Не кормила и хранила в сумке: горе-мать полгода держала "мертвую" дочку в шкафу
В России, в городе Карпинск беременная женщина по имени Юлия держала новорожденного ребенка в шкафу
Мужчина до смерти забил мать кулаками и палкой
После он пытался скрыться от правосудия
Смертельное ДТП с Ефремовым: сестра актера описала условия в изоляторе
Сестра актера Михаила Ефремова, которого признали виновным в смертельном ДТП, Анастасия рассказала об условиях пребывания актера в изоляторе
Финалистка шоу "Холостяк" насмерть сбила человека
25-летняя финалистка шоу "Холостяк" сбила насмерть человека