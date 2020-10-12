В Запорожье случилось жуткое ДТП, водитель погиб на месте [ Редактировать ]
В Запорожье произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля. В результате инцидента один из водителей погиб, а еще четверо человек пострадали. Об этом сообщает Национальная полиция.
В субботу на трассе "Борисполь - Мариуполь" на подъезде к городу женщина-водитель "Renault" при повороте не позволила проехать "ВАЗу", у которого было преимущество проезда, из-за чего и произошло столкновение машин.
Водитель "ВАЗа" 1994 года рождения умер на месте. Трое его пассажиров - женщина 1984 года рождения, мужчина 1989 г.р. и мальчик 2006 г.р., а также водитель "Renault" доставлены с травмами в больницы города.
Полиция открыла уголовное дело по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на трассе "Киев-Одесса" в Киевской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса.
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