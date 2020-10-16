Евросоюз отменил саммит [ Редактировать ]
В пятницу, 16 октября, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что запланированный на ноябрь очный саммит Евросоюза в Берлине не состоится. Об этом пишет "Интерфакс".
В смысле необходимости ограничения контактов - я считаю, что это необходимый сейчас сигнал.
Как и во многих странах Европы в последнее время в Германии фиксируют рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. Так за минувшие сутки был обновлен антирекорд - 7 334 новых случая.
Также Ермак рассказал о том, когда пройдут переговоры "нормандской четверки".
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