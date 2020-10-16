Дело Гандзюк: одному из фигурантов огласили приговор [ Редактировать ]
В пятницу, 16 октября, Приморский районный суд Одессы признал фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления.
Соответствующее решение огласил судья Дмитрий Осик на судебном заседании.
Павловскому назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако, из-за того, что он пошел на сделку со следствием, его освободили от отбывания этого срока с испытательным сроком на 1 год.
Ходатайство о взыскании с Павловского морального вреда в размере 500 тыс. гривен оставили без рассмотрения по просьбе истцов.
Напомним, нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля 2018 в Херсоне. Активистку облили кислотой, после чего она умерла в больнице через несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства. Позже следствие назвало заказчика убийства Екатерины Гандзюк.
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