В пятницу, 16 октября, Приморский районный суд Одессы признал фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления.

Соответствующее решение огласил судья Дмитрий Осик на судебном заседании.

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Павловскому назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако, из-за того, что он пошел на сделку со следствием, его освободили от отбывания этого срока с испытательным сроком на 1 год.

Ходатайство о взыскании с Павловского морального вреда в размере 500 тыс. гривен оставили без рассмотрения по просьбе истцов.

Напомним, нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля 2018 в Херсоне. Активистку облили кислотой, после чего она умерла в больнице через несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства. Позже следствие назвало заказчика убийства Екатерины Гандзюк.