Інтерпол зняв із розшуку скандального суддю Чауса [ Редактировать ]
Скандального суддю Чауса, який "закатував" хабарні гроші в банки, Інтерпол зняв із розшуку.
Червона картка з його ім'ям зникла з бази даних. А востаннє столичного суддю бачили в Молдові торік у серпні. Він тоді прогулювався Кишиневом у супроводі охорони.
Історія з Миколою Чаусом тягнеться від 2016 року. Тоді його запідозрили у хабарі на 150 тисяч доларів, які він закопав у скляній банці в себе на городі. Щоправда, затримати його не встигли - суддя утік до Молдови. І екстрадувати його звідти досі так і не спромоглися. А на початку цього року Офіс генпрокуратури взагалі засекретив інформацію про екстрадицію.
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