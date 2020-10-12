Скандального суддю Чауса, який "закатував" хабарні гроші в банки, Інтерпол зняв із розшуку.

Червона картка з його ім'ям зникла з бази даних. А востаннє столичного суддю бачили в Молдові торік у серпні. Він тоді прогулювався Кишиневом у супроводі охорони.

Історія з Миколою Чаусом тягнеться від 2016 року. Тоді його запідозрили у хабарі на 150 тисяч доларів, які він закопав у скляній банці в себе на городі. Щоправда, затримати його не встигли - суддя утік до Молдови. І екстрадувати його звідти досі так і не спромоглися. А на початку цього року Офіс генпрокуратури взагалі засекретив інформацію про екстрадицію.