“Я художник - я так вижу”: эксперт рассказал, как "Нафтогаз" формирует цену на газ для украинцев [ Редактировать ]
Источник: Українські новини
В Украине нет экономический справедливой цены на газ для населения, потому что в этом не заинтересован НАК "Нафтогаз". Вместо того, чтобы обеспечить потребителей дешевым газом, монополист зарабатывает на поставках украинского газа в Европу. Об этом во время социально-политического ток-шоу "МИР или ВОЙНА" на телеканале "Интер" заявил эксперт рынка энергетики Валентин Землянский.
По поводу экономически справедливой цены. У нас нету экономическим справедливой, у нас есть экономически обоснованная, в том числе прописанная в Меморандуме с МВФ. То есть речь шла об экономически обоснованных тарифах. У нас основной арбитр в этом НАК "Нафтогаз". То есть я художник, я так вижу. Он долго кричал по поводу рынка. У нас рыночная цена на сегодня 6-6,5 тысяч гривен на бирже. А Нафтогаз говорит "я художник, я вижу" 4,7 тысячи. Потому что я борюсь за рынок.
При этом в Украине полные хранилища газа, потому что НАК "Нафтогаз" не продает его на внутренний рынок. Монополист держит под собой, и заявляет, что в этом отопительном сезоне он собирается экспортировать 8 млрд кубометров газа! При этом не отдавая на внутренний рынок. Лишь 2% населения получает от него газ.
При этом себестоимость добычи нашего газа - 2900 гривен - по внутренней бухгалтерии без разных цифр. Закупка газа "Нафтогазом" у "Укргазодобычи" - 2841 гривна. Схема очень проста: он берет газ у "Укргаздобычи" по 2841 гривне, а биржевая цена сейчас - 6 тысяч. Гешефт? Гешефт. Все остальные вынуждены закупать газ по импортному паритету, по европейской цене - по 6,5 тысячи гривен. И после этого он говорит - вот такой рынок, так получилось.
Эксперт резюмирует, что схема "Нафтогаза" очень простая - продать украинский газ европейцам и купить по европейской цене тот же самый российский.
Напомним, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения. Цена для потребителей зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках.
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