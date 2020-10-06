Як "вилізти" з цієї "боргової ями"?

Понад двадцять мільярдів гривень! Такі збитки у найближчі три роки очікують на НАК "Нафтогаз". Усе через скорочення транзиту російського газу та величезні борги на вітчизняному ринку блакитного палива.

А їх майже тринадцять мільярдів. І більшість цих грошей "зависли в повітрі" через бюрократичні недоопрацювання перед запуском ринку газу. Тож, звідки вони взялися? І як "вилізти" з цієї "боргової ями"? Подробиці в матеріалі.

13 мільярдів! Стільки боргів накопичилося між учасниками ринку газу за останні п'ять років! Звідки вони взялися? Адже українці справно сплачували за газ.

Валентин Землянський, експерт з питань енергетики:

Дело в целом в долгах, которые возникли на рынке между всеми участниками рынка.

Компанії переконують - борги штучні. І винна в цьому бюрократична машина. З 2014 уряд щороку переглядав норми споживання газу для українців, які не мають лічильників. Усе аби приховати підвищення цін на газ.

За п'ять років норми споживання в цілому знизилися утричі. Хоча суди визнали рішення Уряду незаконними, заборгованість за спожитий, але ніким не оплачений газ досі не погашено.

Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики:

Все буде залежати від того, яке рішення прийме судова гілка влади.

Чи вплинуть ці борги на цифри в платіжках українців?

Я багато готовлю. У нас сім'я три людини дорослих.

З киянкою Оксаною ми розмовляємо на кухні звичайної столичної багатоповерхівки ще радянського планування. Про енергоефективність цієї "панельки" годі й говорити.

Оксана, жителька Києва:

Лічильника в нас в квартирі немає. Тому якби контролювати скільки я його використовую, я не можу.

І таких споживачів, як Оксана, у нас в країні...

Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики:

Під два мільйони. Ще там у декількох мільйонів немає індивідуального, а стоять будинкові лічильники.

Його в будинок Оксани поставили кілька років тому. Весь об'єм газу, спожитий будинком, розділяють на квартири.

Оксана, жителька Києва:

Це весь наш будинок спожив. За липень в мене вийшло п'ять цілих сім десятих куба. До того було по нормі споживання на людину. В нас було прописано дві людини в квартирі… і здається три з копійками метра кубічних на людину.

Якщо точніше 3,28. Цю норму встановили у 2019, після чергового підвищення цін на блакитне паливо. Аби уникнути соціального невдоволення, в Кабміні вирішили Збільшили борги на ринку.

Валентин Землянський, експерт з питань енергетики:

В конечном итоге они упали до трех кубов на человека, трех кубов в месяц. Он потреблялся и получается "зависал". За него никто не платил. Это вызвало небаланс, это вызывало за собой пени и штрафы. То есть сразу создалась такая финансовая цепочка. И кто будет это покрывать - до сих пор остается загадкой.

Відповідь на неї мають знайти у Верховній Раді. Там на розгляді вже два законопроєкти. Один пропонує борги списати, інший або реструктуризувати, або "залатати" дірку бюджетними грішми. Але експерти переконують: грошей у скарбниці й так бракувало, а зараз, у часи коронавірусу, й поготів. Скоротити розмір боргу можуть у суді.

Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики:

Зараз є низка позовів, які подавали учасники ринку газу, де вони намагалися відмінити рішення НКРЄКП щодо незастосування температурних коефіцієнтів.

Бо вони ще одна складова "великих боргів". Правильно порахувати спожитою Оксаною газ у конфорці можна через приведення його до стандартних умов. Без цього, ні об'єм, ні платіжки точними не будуть.

Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики:

Це атмосферний тиск і температура 20 градусів Цельсія. Чим буде менше температура, тим буде менше об'єм цього газу.

Виходить, що споживач платить за об'єм газу неприведений до стандартних вимог, бо цю норму скасували в НКРЄКП, хоча це суперечить законодавству. Тож виходить колізія... і борги споживача. А все через непрофесійні рішення чиновників.

Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики:

Ці стандартні угоди приймалися до того, як було прийнято закон України про ринок природного газу. Штрафи і пені, які нараховані на те що, на ті обсяги газу, за який недоплатили споживачі.

Чи потрібно їм доплачувати, а постачальникам приводити газ до стандартних умов - зараз вирішує Верховний Суд. А депутати повинні вирішити що робити з уже накопиченим боргом.