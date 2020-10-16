В Полтаві тисячі мешканців міста можуть залишитись без тепла - Каплін [ Редактировать ]
У п'ятницю, 16 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" кандидат в мери Полтави ("Партія простих людей") Сергій Каплін розповів про проблеми в місті.
Хочу звернутись до пана Геруса, щоб він взяв на свій контроль ситуацію в місті Полтава. Там є загроза, що близько 6 тисяч простих мешканців залишаться без гарячого водопостачання і тепла в зимовий період. Своєчасно перестала працювати котельня, яка обігрівала людей. На жаль, місцева влада нічого не зробила, а обладміністрація не допомогла модернізувати котельню. На сьогоднішній день питання недовирішено. Зробіть так, щоб мешканці Полтави отримали вже таке очікуване тепло.
"Друге. Взагалі питання опалювального сезону - це широке інфраструктурне системне питання, яке розпочинається з проблем генерації тепла, транспортування тепла. Тільки в Полтаві це 214 км теплотраси, яка на 67% зношена. На жаль, за 1,5 роки роботи в парламенті не почув жодного натяку на необхідність зробити аудит цих мереж, майстер-план з точки зору модернізування мереж та фінансування", - додав Каплін.
Нагадаємо, Андрій Герус відмітив, що 95% міст країни готові до опалювального сезону. Проте, він назвав міста, де він може бути зарваний.
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