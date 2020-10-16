Опалювальний сезон може бути зірвано: які міста під загрозою [ Редактировать ]
У п'ятницю, 16 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Герус розповів про те, що готовність міст України до опалювального сезону - 95%.
Проте, він відмітив, що ряд міст не готові до подачі тепла.
Я не кажу, що опалювальний сезон буде зірвано. Так, в деяких містах він може розпочатись пізніше на декілька днів. Це традиційно: Кривий Ріг, Херсон, Сєвєродонецька ТЕЦ і ряд невеличких міст. Такого, щоб люди взагалі не отримали тепло не буде, але там ситуація така: підприємства на місті ведуть перемовини, щоб підписати необхідні документи, і розпочати опалювальний сезон найближчими днями.
Водночас ведучий відмітив, що проблеми також є у Чернівцях, Івано-Франківську, у Миколаєві. Це все міста обласного значення.
Нагадаємо, що 16 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон.
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