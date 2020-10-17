Скандал із Вітольдом Фокіним та брудні майбутні вибори: що встигли обговорити народні обранці перед карантином

Народні депутати масово отримують позитивний тест на COVID-19. Тому Рада пішла чи то на карантин, чи то на канікули. На цілий місяць. У жовтні буде лише один пленарний день