Заклики Зеленського та пандемія в Україні: які питання обговорили політики у ток-шоу "Мир чи війна" (випуск за 16 жовтня) [ Редактировать ]
Тематика шоу стосується не лише миру та війни, а й будь-яких важливих для України тем, у яких усе більше присутня діалектика протиставлень - розвиток-занепад, багатство-бідність, єдність-розбрат.
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