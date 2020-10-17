В Киеве, на спасение столицы от потопа направлены работники коммунальных служб, около 40 бригад ликвидируют последствия ливня в городе, важно, что интенсивность осадков уже уменьшается. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Гидрослужбы КК Киевавтодор продолжают работать в усиленном режиме. В работе задействована специальная техника и 40 бригад рабочих по ручной уборке в составе 241 автодоровца

фото: kyivcity

Стоит отметить, что из-за мощного ливня и ветра, который срывал листья, на некоторых улицах возникали кратковременные подтопления.

фото:kyivcity

По состоянию на 14:00 17 октября 2020 года ликвидированы подтопления на проспектах Любомира Гузар, Вацлава Гавела, Воздухофлотском, возле станции метро Черниговская, улицах Пестеля, Брожко, Жилянской, Ромена Роллана, Гарматной, Ереванской, Гетьмана, Преображенской, Чаадаева, Краснозвездном проспекте, на углу ул. Гната Хоткевича и Павла Усенко, Лукьяновской площади и переулке Чугуевском

Как отметили в КГГА, работы продолжаются на ул. Белецкого, Новопироговской, Ташкентской, Братиславской (рынок Троещина), Автозаводской, Богатырской (завод Оболонь), Ушинского, Киото.

Как ранее сообщалось, в Киеве из-за ливня случился потоп.

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