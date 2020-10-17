Ливень в Киеве затопил улицы и заблокировал движение (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 17 октября, в Киеве прошел ливень, подтопив проезжие части десяти улиц. На этих участках движение транспорта усложнено, сообщают в пресс-службе патрульной полиции столицы.
Проезжая часть затоплена или подтоплена на улицах Осенней, Приорской, Автозаводской, Уманской, Искровской и Филиппа Козицкого.
Из-за затопления на улицах Прироской и Автозаводской партуль перенаправляет автомобили на улицу Вышгородскую.
Также подтоплены улицы Новопироговская, Сирецкая, Кирилловская и Копиловская. На Кирилловской остановлено движение трамваев.
Ранее сообщалось, что Черновцы затопило мощным ливнем.
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