В субботу, 17 октября, в Киеве прошел ливень, подтопив проезжие части десяти улиц. На этих участках движение транспорта усложнено, сообщают в пресс-службе патрульной полиции столицы.

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Проезжая часть затоплена или подтоплена на улицах Осенней, Приорской, Автозаводской, Уманской, Искровской и Филиппа Козицкого.

Из-за затопления на улицах Прироской и Автозаводской партуль перенаправляет автомобили на улицу Вышгородскую.

Также подтоплены улицы Новопироговская, Сирецкая, Кирилловская и Копиловская. На Кирилловской остановлено движение трамваев.

Ранее сообщалось, что Черновцы затопило мощным ливнем.