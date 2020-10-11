В Украине заявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Утверждается, что на протяжении двух дней в Сумской и Одесской областях сохранится риск возникновени пожаров из-за погодных условий.

По данным Укргидрометцентра, 11-12 октября в восточных областях и большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отмечается, что во время пожароопасного периода запрещается:

Разводить костры в лесу (кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах);

Заезжать на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортными средствами и другими механизмами, за исключением используемых в лесохозяйственных целях;

Курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки.

Ранее мы писали, что стало известно о том, где на территории Украины пройдут дожди 11 октября. Дневная температура воздуха в регионе 15-18 градусов выше нуля.