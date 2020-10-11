Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайной опасности [ Редактировать ]
В Украине заявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Утверждается, что на протяжении двух дней в Сумской и Одесской областях сохранится риск возникновени пожаров из-за погодных условий.
По данным Укргидрометцентра, 11-12 октября в восточных областях и большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Отмечается, что во время пожароопасного периода запрещается:
- Разводить костры в лесу (кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах);
- Заезжать на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортными средствами и другими механизмами, за исключением используемых в лесохозяйственных целях;
- Курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки.
Ранее мы писали, что стало известно о том, где на территории Украины пройдут дожди 11 октября. Дневная температура воздуха в регионе 15-18 градусов выше нуля.
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