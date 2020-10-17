В Минске начались задержания журналистов и студентов (фото, видео) [ Редактировать ]
В столице Беларуси, в городе Минск, 17 октября, проходят сразу два протестных марша - Студенческий марш молодости и женский марш, на котором начались первые жеские задержания. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.
По данным канала, колонна протестующих женщин дошла до Академии Наук и двинулась дальше, там пока обходится без задержаний, а на студенческом марше уже задержаны более 20 человек.
Стоит отметить, по данным СМИ, силовики задержаны более 10 участников студенческого марша и как минимум 4 журналистов. Одного из них - корреспондента РИА Новости - отпустили после проверки документов.
Как стало известно, общее число задержанных пока - 20 человек.
Как сообщает TUT.B, задержанных журналистов Вадима Замировского и Всеволода Зарубина (TUT.BY и БелаПАН), а также Дарью Спевак (Onliner.by) увезли из РУВД, предположительно, в изолятор на Окрестина.
Напомним, ранее лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская планирует приехать в Украину. Этот визит может состояться после местных выборов.
Читайте также, на протестах в Минске силовики применили против людей водометы и свето-шумовые гранаты.
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