После создания новых вооружений США стали самой мощной с военной точки зрения страной в мире и будут устанавливать мир с позиции силы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

У нас сейчас самые мощные вооруженные силы. Нам завидуют и Россия, и Китай, и Северная Корея, и все другие страны в мире. Нет никого, у кого бы было что-то близкое к тому оружию, которое есть у нас. И мы надеемся, что нам никогда, никогда, не дай бог, не придется его применять. Но мы установим мир с позиции силы. Вот ради чего все это.

В конце сентября Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие, основываясь на похищенных данных у администрации экс-президента США Барака Обамы. Речь идет о "супер-пупер-ракете"», про которую ранее рассказывал американский президент.

По словам Трампа, сейчас у США есть "другая ракета", которой "позавидуют" Китай и Россия. Между тем телеканал CNN отмечал, что американские разработки гиперзвукового оружия "отстают на годы" от аналогичных иностранных.

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Гиперзвуковое оружие разрабатывались в рамках программы Operational Fires (OpFires) Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Контракт на его создание получила корпорация Lockheed Martin.

В проекте принимают участие технологические компании Northrop Grumman, Dynetics и Electronic Concepts & Engineering.

Как сообщалось ранее, немецкие ВВС готовятся к ядерной войне.