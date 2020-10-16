США показали "оружие судного дня" [ Редактировать ]
Источник: Defpost
Министерство обороны США рассекретило внешний вид новейшей пусковой установки гиперзвукового ракетного комплекса наземного базирования. Об этом сообщает Defpost.
Армейские комплексы будут устанавливаться на тяжелых колесных транспортерах, каждый из которых сможет нести по три пусковых контейнера с гиперзвуковыми ракетами.
Американскую армию такими комплексами планируют вооружить к концу 2021 года. Его характеристики не сообщаются, однако подобный тип вооружения предназначен для уничтожения целей в любой точке планеты в течение одного часа. Сообщается, что гиперзвуковая ракетная система может прорвать любую современную систему ПРО противника.
Гиперзвуковое оружие разрабатывались в рамках программы Operational Fires (OpFires) Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Контракт на его создание получила корпорация Lockheed Martin.
В проекте принимают участие технологические компании Northrop Grumman, Dynetics и Electronic Concepts & Engineering.
Как сообщалось ранее, немецкие ВВС готовятся к ядерной войне.
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