В США провели испытания системы самонаведения гиперзвуковой ракеты PrSM. Система была модернизирована для того, чтобы ракета получила возможность поражать подвижные наземные и морские цели. Об этом сообщает Wartime.

"PrSM разрабатывается в качестве замены устаревшим боеприпасам оперативно-тактических комплексов ATACMS, которые в настоящее время оснащаются ракетами с кассетными боевыми частями. Кроме того, военные рассматривают и возможность использования нового боеприпаса на реактивных системах залпового огня M270A1 MLRS и M142 HIMARS", - говорится в сообщении.

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Новая ракета PrSM сможет выполнять полеты на скорости более 5 чисел Маха и на первом этапе поражать цели на дальности до 499 километров. Позднее дальность боеприпаса увеличат. Испытания боеприпаса начались в декабре 2019 года. Тогда боеприпас поразил мишень на дистанции 240 километров. Во время вторых испытаний в марте дистанция составила 180 километров, а во время третьих - 85 километров.

В настоящее время боеприпас оснащен головкой самонаведения с системами инерциальной и GPS-навигации и способна поражать стационарные цели с высокой точностью. Американские военные намерены принять новую ракету на вооружение в 2023 году. Согласно действующим планам, новую головку самонаведения PrSM получит в рамках программы модернизации в 2025 году.

Во время полигонных испытаний новой системы самонаведения головку закрепили на подвесе на небольшом реактивном самолете. На испытаниях, проводившихся на полигоне "Редстоун" в Алабаме, головка отслеживала движущуюся мишень в условиях переменного ландшафта. Эти испытания позволили проверить правильность работы алгоритмов головки. Следующие испытания запланированы на осень.

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