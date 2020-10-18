Во Франции тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память учителя истории Самюэля Пати, котоый накануне был убит за то, что показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV и Le Figaro.

По данным СМИ, тысячи людей собираются на центральных площадях Парижа, Марселя, Страсбурга, Лилля, Лиона, Тулузы и десятков других городов.

Президент Эммануэль Макрон в своем обращении к нации в связи с убийством заявил, что нападающий своим поступком "хотел убить Республику вместе с ее ценностями" и что вся Франция встанет на защиту преподавателей и их права свободно и безопасно выполнять свою роль, воспитывая свободных граждан .

À tous les enseignants de France. pic.twitter.com/YLlIVILTaN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 16, 2020

Стоит отметить, что почтить память погибшего вышли как отдельные граждане, так и политические партии, общественные организации и профсоюзы Франции.

В Париже нна акции вышли мэр Анн Идальго и министр внутренних дел Жан Кастекс, который заявил, что "народ не запугать",- написал Кастекс в Twitter.

Vous ne nous faites pas peur.

Nous n’avons pas peur.

Vous ne nous diviserez pas.

Nous sommes la France ! pic.twitter.com/GjUQo9AePa — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 18, 2020

Участники акций в соцсетях делились фотографиями и видео с акций в своих городах.

Отметим, 16 октября молодой человек обезглавил 47-летнего Самюэля Пати, преподавателя истории в местном колледже близ Парижа, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько минут после этого полиция застрелила нападавшего.

une marche silencieuse en hommage à #SamuelPaty s'est élancée de la place Bellecour par la rue Edouard Heriot en direction du nord de la presqu'île #jesuisprof #SamuelPaty #JeSuisEnseignant #jesuisprofesseur pic.twitter.com/4yR3MnVXiR — johan (@johanjrd_) October 18, 2020

Как ранее сообщалось, Елизавета II помиловала убийцу, который остановил террориста на Лондонском мосту