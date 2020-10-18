Елизавета II помиловала убийцу, который остановил террориста на Лондонском мосту (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: соцсети
Королева Великобритании Елизавета II помиловала осужденного преступника, который помог справиться с террористом на Лондонском мосту, сообщает Daily Mail.
Стивен Галлант (на фото слева) в 2005 году был осужден на 17-летний тюремный срок за убийство пожарного возле паба. 29 ноября 2019 года он получил "увольнительную" за примерное поведение и гулял по Лондону.
Он видел как террорист Усман Хан зарезал двух выпускников Кембриджа на Лондонском мосту.
С помощью бивня нарвала Галлант сдерживал Хана, который был одет в поддельный жилет смертника и вооружен двумя ножами, и не дал ему напасть на других людей. Террориста обезвредили полицейские.
Теперь 42-летний осужденный сможет выйти на свободу на 10 месяцев раньше, чем отбудет весь срок в тюрьме.
28-летний Усман Хан был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом. Он был осужден в 2012 году, а в декабре 2018 года вышел на свободу.
Ранее сообщалось, что королева Елизавета впервые за семь месяцев появилась на публике.
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