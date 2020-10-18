Королева Великобритании Елизавета II помиловала осужденного преступника, который помог справиться с террористом на Лондонском мосту, сообщает Daily Mail.

Стивен Галлант (на фото слева) в 2005 году был осужден на 17-летний тюремный срок за убийство пожарного возле паба. 29 ноября 2019 года он получил "увольнительную" за примерное поведение и гулял по Лондону.

Он видел как террорист Усман Хан зарезал двух выпускников Кембриджа на Лондонском мосту.

С помощью бивня нарвала Галлант сдерживал Хана, который был одет в поддельный жилет смертника и вооружен двумя ножами, и не дал ему напасть на других людей. Террориста обезвредили полицейские.

Теперь ​42-летний осужденный сможет выйти на свободу на 10 месяцев раньше, чем отбудет весь срок в тюрьме.

28-летний Усман Хан был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом. Он был осужден в 2012 году, а в декабре 2018 года вышел на свободу.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета впервые за семь месяцев появилась на публике.