Президент США Дональд Трамп назвал президента Франции Эммануэля Макрона премьер-министром. Об этом сообщает France 24.

Выступая на предвыборном митинге в штате Мичиган, он коснулся Парижского соглашения об изменении климата, из которого Соединенные Штаты вышли в 2017 году.

А знаете, что еще я остановил? Парижское соглашение по климату. Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела, как там соглашение? Дела не очень.

Пост премьер-министра Франции в настоящий момент занимает Жан Кастекс. Дональд Трамп встречался с Макроном в декабре прошлого года.

Напомним, что Дональд Трамп и ранее провоцировал международные скандалы своим поведением и высказываниями. Около года назад он во время пресс-конференции потрогал колено своего коллеги из Финляндии Саули Ниинисте.

Ранее сообщалось, что опубликованы письма Ким Чен Ына к Трампу. В них лидер Северной Кореи писал американскому президенту: "Не могу забыть момент, когда я держал вашу руку".