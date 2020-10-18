Дональд Трамп оконфузился, говоря об Эммануэле Макроне [ Редактировать ]
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Президент США Дональд Трамп назвал президента Франции Эммануэля Макрона премьер-министром. Об этом сообщает France 24.
Выступая на предвыборном митинге в штате Мичиган, он коснулся Парижского соглашения об изменении климата, из которого Соединенные Штаты вышли в 2017 году.
А знаете, что еще я остановил? Парижское соглашение по климату. Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела, как там соглашение? Дела не очень.
Пост премьер-министра Франции в настоящий момент занимает Жан Кастекс. Дональд Трамп встречался с Макроном в декабре прошлого года.
Напомним, что Дональд Трамп и ранее провоцировал международные скандалы своим поведением и высказываниями. Около года назад он во время пресс-конференции потрогал колено своего коллеги из Финляндии Саули Ниинисте.
Ранее сообщалось, что опубликованы письма Ким Чен Ына к Трампу. В них лидер Северной Кореи писал американскому президенту: "Не могу забыть момент, когда я держал вашу руку".
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