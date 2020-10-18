В Беларуси, 18 октября, на Партизанском марше, который проходит в городах страны, силовики задержали около 100 человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна"

Милиционеры гоняются за участниками акций протеста и валят их на землю. В Гомеле задержали двух женщин, которые просто гуляли с бело-красно-белыми зонтами

Стоит отметить, что силовики использовали светошумовые гранаты и стреляли в воздух, в ГУВД также подтвердили эту информацию.

Милиционеры якобы стреляли в воздух резиновыми пулями из-за того, что протестующие начали бросать в них камни

Как сообщает TYT. BU, в Минке несколько микроавтобусов остановилось, выскочили силовики, которые разбили стекла и вытащили водителя из автомобиля.

Также, задерживали людей, которые просто шли по тротуару вдоль проспекта.

в начале Партизанского проспекта неизвестные в балаклавах, шлемах и с дубинками задерживали людей.

Как ранее сообщалось, в Минске начались задержания журналистов и студентов.

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