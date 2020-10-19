делать, когда за ковид-лечение требуют деньги [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в том случае, если в государственной больнице требуют заплатить за лечение коронавирусной болезни, следует обращаться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины (16-77). Об это сообщает "Радио Свобода".
По его словам, сотрудники Национальной службы здоровья имеют свои территориальные подразделения, они рассмотрят эти случаи и решат вопрос. Ляшко подчеркнул, что лечение коронавирусной инфекции нового типа полностью финансируется государством.
Если больной госпитализирован в стационар, в больнице, в которой оказывается медицинская помощь больным с коронавирусной болезнью, государство полностью покрывает это лечение. Это так называемый "ковидный пакет", на который Национальная служба здравоохранения Украины заключает контракт с больницей и перечисляет средства.
Напомним, ранее ученые выявили новый шокирующий симптом COVID-19.
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