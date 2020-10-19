Коронавірус у світі: оновлена статистика [ Редактировать ]
Понад 40 мільйонів людей у світі інфіковані коронавірусом. Одужали - 30 мільйонів. Померли - мільйон сто тисяч пацієнтів. Найвищі показники у США, Індії та Бразилії. В РФ зафіксували новий антирекорд - майже 16 тисяч заражень за добу. Низка європейських країн посилює карантинні заходи.
Зокрема, Франція запроваджує комендантську годину, Італія обмежила роботу ресторанів і розважальних закладів. У Варшаві польовий шпиталь розгортають на національному стадіоні, що приймав чемпіонат Євро-2012. А у Швейцарії поновили масковий режим. Натомість у Чехії громадяни виступили проти карантинних обмежень. Кілька тисяч мітингарів вийшли на вулиці Праги без захисних масок. Правоохоронці закликали всіх розійтися. Після відмови - застосували силу і розігнали натовп, затримавши понад 150 протестувальників.
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