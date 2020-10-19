В Совете Европы решили не посылать наблюдателей на украинские выборы Источник: открытые источники

Представители Совета Европы будут наблюдать за местными выборами в Украине удаленно, а не отправлять наблюдателей непосредственно на участки, как это заведено. Об этом сообщается на сайте Совет Европы.

Конгресс (местных и региональных властей Совета Европы - ред.) проведет процедуру дистанционного наблюдения за местными выборами, которые состоятся 25 октября. Этот новый удаленный формат используется в исключительных кризисных ситуациях, таких как продолжающаяся пандемия Covid-19.

В ответ на приглашение Киева делегация Конгресса 19-20 октября проведет "процедуру дистанционного наблюдения".

19 октября европейцы пообщаются с "заинтересованными сторонами избирательного процесса", в том числе председателем ЦИК Украины Олегом Диденко, а также с представителями международного сообщества в Киеве и ОБСЕ.

20 октября состоятся онлайн-брифинги с кандидатами в мэры и представителями политических партий, участвующих в выборах.

Ранее "Подробности" писали о том, кто заплатит за опрос Зеленского во время выборов.