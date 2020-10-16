В пятницу, 16 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Слуга народу" Олександр Качура рассказал об опросе президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы приняли решение не тратить ни копейки на проведение опроса, хотя партия "Слуга народа" не имеет к нему никакого отношения. Я думаю, что президент Зеленский, который является автором этой идеи, он является автором этих вопросов, он озвучит, кто оплатит. Это будет, скорей всего, форма общественной организации и те люди, которые поддерживают идеи Владимира Зеленского. Я не могу сейчас утверждать, потому что партия "Слуга народа" является субъектом избирательного процесса. Мы никого, как партия, не привлекаем. Мы не имеем никакого права на это. Организовывает это непосредственно президент Украины и команда президента.

Ранее в сеть слили опросник Зеленского со всеми пятью вопросами.