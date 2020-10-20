В 2020 году "Морской специализированный порт НИКА-ТЕРА", входящий в Group DF, направил 2 млн грн на борьбу с пандемией COVID-19 в Николаевской области.

Предприятие закупило и передало шести медучреждениям Николаева 1 388 единиц медоборудования и принадлежностей, а также 11 344 единицы средств индивидуальной защиты сотрудникам здравоохранения.

Порт оказал прямую помощь Николаевским городским больницам №1, №3, №5, Николаевскому роддому №1, Центру первичной медико-санитарной помощи №7 и Областному центру лечения инфекционных болезней, который является главным пунктом по борьбе с коронавирусом в Николаевской области.

В частности, порт передал больницам: 17 кислородных концентраторов, 500 респираторов FFP-3, 20 медицинских кроватей, 60 защитных костюмов, 50 защитных комбинезонов, 5 000 одноразовых масок, а также бактерицидный передвижной облучатель, ларингоскопы, наплечные опрыскиватели, нитриловые перчатки, комплекты стерильного операционного покрытия, антисептики.

"Ключевыми направлениями КСО программ порта являются: медицина, образование, спорт и помощь в благоустройстве города. В этом году – медицина является приоритетным направлением помощи городу. Бизнес не должен ограничиваться только уплатой налогов. Ему необходимо учитывать интересы местных общин. Это позиция акционера порта", - прокомментировал Алим Агакишиев, начальник порта "МСП НИКА-ТЕРА".

Общая сумма средств, выделенных портом "НИКА-ТЕРА" на благотворительную деятельность за три квартала 2020 года превысила 3 млн грн.

СПРАВКА

ООО "МСП НИКА-ТЕРА" (г. Николаев, Украина) – современный высокомеханизированный морской порт, входящий в портовый бизнес Group DF.

В порт входят четыре специализированных комплекса (грузовых района): зерновой комплекс, комплекс по перевалке удобрений, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и комплекс по перевалке наливных грузов.

Порт расположен в Николаевской области вблизи Чёрного моря (на левом берегу Бугского лимана) и владеет 8 коммерческими причалами, длиной около 1900 п. м. Территория порта граничит с железнодорожной станцией "Жовтнева", что обеспечивает удобную логистику для контрагентов порта.

С осени 2011 г. терминал входит в группу компаний Group DF, которая инвестировала в развитие порта более 1,5 млрд гривен. Инвестиции позволили предприятию существенно увеличить свои мощности: вместимость зернохранилищ с 40 до 300 тыс. тонн. В настоящее время объём хранилищ зерновых достигает до 515 тыс. тонн. Крупнейшими проектами стали строительство современного зернохранилища силосного типа, строительство собственного железнодорожного комплекса и открытие комплекса по перевалке наливных грузов.

В 2019 году терминал принял 410 судов, перегрузив 8,637 млн тонн грузов. Структура грузооборота в 2019 году выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,9 млн тонн или 69 % от общего объёма, навалочные – 1,7 млн тонн (19,7%), шрот и отруби – 772,5 тыс. тонн (8,9 %), наливные – 204, 7 тыс. тонн (2,4 %).

Общая численность работников предприятия составляет около 1300 человек.

"Ника-Тера" является современным транспортнологистическим узлом, объединяющим в себе различные гидротехнические сооружения, грузоподъемные механизмы, инфраструктурные объекты, многообразные виды транспорта и железнодорожный комплекс, позволяющие конкурировать с крупнейшими портами страны.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF – один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов в газораспределительную, химическую, титановую и портовую отрасли. Группа также развивает бизнесы в сферах сельского хозяйства, медиа. Основатель и собственник Group DF - известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.