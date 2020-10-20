Головними переможцями місцевих виборів будуть п'ять партій [ Редактировать ]
П'ять провідних партій України отримають найбільшу підтримку населення на поточних місцевих виборах. Про це свідчить дослідження соціологічної групи "Рейтинг", проведене 16-19 жовтня.
Серед тих, хто визначився і збирається голосувати, агрегований (середній по Україні) рейтинг становить: "Слуга народу" – 16,7%, ОПЗЖ – 13,5%, "Європейська солідарність" – 13,2%, "Батьківщина" - 8,6%, "За майбутнє" - 7,4%.
При цьому, лише партія "За майбутнє" продемонструвала постійне зростання рейтингу протягом усього часу виборчої кампанії. Водночас вона є наймолодшою політсилою у списку лідерів – партія була створена лише цієї весни.
Інші політсили не подолали виборчого бар’єру 5%.
Опитування проводилося серед громадян України віком від 18 років на всій території країни, окрім окупованих територій. Було опитано 5 тисяч респондентів з вибіркою, репрезентативною за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.
по теме
Государство должно защитить всех, кто задействован в процессе противодействия коронавирусу - "За майбутнє"
В больницах Черновцов медики и технический персонал испытывают колоссальные нагрузки из-за пандемии коронавируса
Вместо поддержки малого и среднего бизнеса в Тернополе идут массовые безосновательные проверки
Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" выступает в защиту малого бизнеса от произвола налоговых и контролирующих органов
Онлайн-обучение в Николаевской области будет сорвано - нет интернета
Школьники районных центров Николаевщины могут остаться без уроков
У боротьбі з епідемією потрібен ручний "військовий" режим - Ігор Палиця
Ігор Палиця заявив, що не потрібно створювати ніяких національних штабів для боротьби з пандемією
Партія "За Майбутнє" продовжує електоральне зростання
Політична партія "За Майбутнє" єдина з партій лідерів демонструє постійне зростання електоральної підтримки протягом останнього місяця