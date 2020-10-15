Во время рабочей поездки в Черниговскую область президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 449/2020 "О некоторых мерах по ускорению реформ в сфере земельных отношений". Документ предусматривает передачу земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Как отметил президент, этот шаг завершит реформу по децентрализации.

"Ключевой момент, без которого децентрализация в Украине не может быть завершена. Это передача земель непосредственно общинам. Сегодня этот важный шаг будет сделан. Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", - сказал он.

Так, 26 октября все новосозданные общины получат земли в коммунальную собственность и смогут использовать средства от землепользования для своего развития.

По словам главы государства, в целом местное самоуправление получит в собственность более 2 млн га земли.

"Мы возвращаем земли людям. Из центра - на места. Это логично и справедливо. Важно, что закон запрещает продажу земель коммунальной собственности. И это - гарантия, что следующие поколения украинцев будут оставаться хозяевами своей земли", - рассказал Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский подписал закон о независимости бюджетов ОТО.