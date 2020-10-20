Накануне отопительного сезона Украина накопила рекордные запасы газа и угля, а на прошлой неделе продало первый спиртзавод. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Рассказывая о состоянии экономики, глава государства в первую очередь отметил принятие закона о продаже земли, который должен запустить этот рынок в Украине.

Зеленский рассказал, что благодаря снижению учетной ставки до 6% ипотечный кредит на покупку жилья в Украине можно получить под 10% годовых.

Бизнесу по программе "5-7-9" выдали кредитов на сумму более 10 млрд грн. Говоря о проекте "Большая стройка", Зеленский признал, что многие из этих проектов начаты прошлой властью.

Мы сшиваем страну не только идеями, но и дорогами.

Президент Украины заявил о конкретных планах по развитию в стране туризма, интернета и аэропортов. И рассказал об изменениях в законодательстве, чтобы помочь гражданам и поддержать бизнес в разных сферах. Речь идет о принятии законов, необходимых для продолжения сотрудничества с МВФ и финансовой стабильности.

Мы выбирали между двумя сценариями - плохим и еще худшим. Удар по экономике из-за карантина или огромное количество больных и умерших. Мы выдержали первый этап и прошли его с минимальными потерями. Да, есть прогнозируемое сокращение экономики и ВВП. Но оно коснулось всех стран мира. А по сравнению со многими европейскими странами наше падение меньше.

Зеленский дал Кабинету министров поручение в ближайшие сроки подготовить план развития Украины до 2030 года - "Единая стратегия".

И пообещал, что через две недели правительство опубликует итоги "полного аудита государства".

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал в Верховной Раде, что военный бюджет не уменьшат ни на гривну.