У ВООЗ заявили, коли почнуть вакцинацію проти COVID-19

Вакцинація проти COVID-19 розпочнеться в середині наступного року. З такою заявою виступили у Всесвітній організації охорони здоров'я. За словами її представників, на початку 2021 року завершиться фінальна фаза клінічних випробувань вакцин, які нині розробляють.

Після цього будуть ухвалені рішення щодо щеплень. Першими вакцинуватимуть людей із груп ризику. У ВООЗ запевнили: результати досліджень препаратів уселяють надію.