В начале года на выставке CES 2020 компания LG объявила, что, наконец, запускает в производство сворачиваемый в рулон 65-дюймовый OLED-телевизор LG Signature OLED R, анонсированный два года назад. Рабочий прототип впечатлил публику своим новым подходом к телевидению будущего, особенно на фоне гибких смартфонов Samsung Galaxy Fold.

Теперь, спустя полгода, инновационный телевизор поступил в продажу. Сейчас телевизор доступен для приобретения в Южной Корее. Стоимость инновационного телевизора получилась не менее фантастической – 100 миллионов южнокорейских вон или 87 тысяч долларов (почти 2,5 миллионов гривен).

Конечно, LG понимает, что покупателей на такую дорогую "игрушку" будет не более 1% от всего населения страны, поэтому позиционирует LG Signature OLED R исключительно как дорогой аксессуар для состоятельных людей.

Помимо отличного уровня контрастности и глубокого черного, технология OLED обладает уникальным преимуществом создания экранов и дисплеев, которые можно сгибать и вращать, не повреждая их.

Подобно экрану проектора, который втягивается в потолок, LG Signature OLED R может "исчезнуть" в стильном матовом алюминиевом корпусе, который включает в себя блок питания, AV-соединения, включая HDMI 2.1, и акустическую установку 4.2 с Dolby Atmos.

При свернутом экране LG Signature OLED R может работать как стереосистема, если вы просто хотите слушать музыку и не отвлекаться.

Всплывающий экран также можно частично поднять и использовать в качестве информационно-развлекательного центра с новостями и погодой или заполнить пространство слайдами семейных фотографий. Таким образом, LG Signature OLED R – не только передовой телевизор, но и, без сомнения, самая дорогая цифровая фоторамка в мире

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Samsung прекращает выпуск ЖК-телевизоров. А несколько лет назад LG создали телевизор, отпугивающий комаров.