2020 год – последний, в котором Samsung будет производить ЖК-телевизоры. Южнокорейская компания приняла решение отказаться от устаревших LCD-панелей, чтобы на освободившихся сборочных мощностях перейти на выпуск телевизоров на квантовых точках OLED и QLED, сообщает The Verge.

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На текущий момент производитель дисплеев управляет двумя производственными линиями LCD в Южной Корее и двумя в Китае. Все они перейдут на выпуск OLED-телевизоров в 2021 году.

Такое решение было принято в связи с падением спроса на ЖК-телевизоры по всему миру. В прошлом году издание Nikkei завяило, что китайские конкуренты наращивают производство ЖК-экранов, даже несмотря на то, что спрос на телевизоры в мире снижается.

Презентация нового модельного ряда телевизоров Samsung на OLEDматрицах / Фото: The Verge

Samsung Display - не единственный производитель, который закрыл производственные линии LCD. LG Display объявила, что к концу 2020 года производство ЖК-дисплеев в Южной Корее также будет прекращено.

Решение о выходе из бизнеса по выпуску LCD было вполне ожидаемо — в октябре прошлого года Samsung объявила о намерении инвестировать почти 11 млрд долларов в технологию квантовых точек для будущих телевизоров.

В то же время нынешние телевизоры Samsung QLED TV по-прежнему используют LCD под слоем квантовых точек. Параллельно Samsung ведет разработку самоизлучающихся дисплеев QLED, которым не нужна подсветка.

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Сейчас Samsung активно использует панели OLED. Если точнее, свой вариант технологии AMOLED в смартфонах. Но Samsung немного припозднилась с расширением области применения AMOLED на телевизоры, позволив LG захватить лидерство в этом сегменте.

В то же время Samsung уверяет, что предзаказы будут выполнены в полном объеме и текущим моделям телевизоров компании ничего не грозит.

В то же время не совсем понятно, где Samsung в будущем будет брать ЖК-панели для своих телевизоров. Есть предположение, что до выпуска новых моделей Samsung будет закупать панели у китайских производителей. Например, у CSOT, принадлежащей TCL, и AUO, которые уже поставляют панели для телевизоров Samsung.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, почему нельзя засыпать "под телевизор". Также мы давали советы о том, как правильно выбирать LCD-телевизор.