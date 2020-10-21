Курс евро вырос до максимума почти за три года [ Редактировать ]
Евро / Фото: Pexels
На четверг, 22 октября 2020 года Национальный банку Украины установил курс евро на уровне 33,53 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 19 февраля 2018 года - 33,64 гривен за доллар.
Скриншот bank.gov.ua
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