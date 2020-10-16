В НБУ назвали главных инвесторов в Украину [ Редактировать ]
В Национальном банке Украины рассказали о том, что сумма накопленных прямых иностранных инвестиций в экономику Украины по состоянию на конец первого полугодия 2020 года составляли 50,311 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Инструменты участия в капитале составили - 38,053 млрд долларов, и еще 12,258 млрд долларов долговых инструментов.
Судя по данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 15,494 млрд долларов. На втором месте - Нидерланды (10,261 млрд долларов), на третьем - Швейцария (3,083 млрд долларов).
Россия вложила в украинскую экономику 1,050 млрд долларов и заняла девятое месте, опередив Польшу (826 млн долларов) и США (809 млн долларов).
На страны ЕС приходится две трети инвестиций (35,897 млрд долларов).
Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.
по теме
Зеленский едет в Турцию: какая цель у президента
Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит Турцию
"Иду в политику созидать" - Георгий Зантарая
Представление списков во время конференции 20 сентября "Слуги народа" сделало "мини-сенсацию"
Рожкова больше месяца не общается с Шевченко - СМИ
Первый замглавы НБУ отказывается обсуждать вопросы из-за разных корпоративных культур
Глава образовательного комитета предлагает урезать финансирование вузов
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак внес предложения в проект бюджета 2021 года
Зеленский задал второй вопрос украинцам
В четверг, 15 октября, президент Владимир Зеленский назвал второй вопрос всеукраинского опроса