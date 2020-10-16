В Национальном банке Украины рассказали о том, что сумма накопленных прямых иностранных инвестиций в экономику Украины по состоянию на конец первого полугодия 2020 года составляли 50,311 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инструменты участия в капитале составили - 38,053 млрд долларов, и еще 12,258 млрд долларов долговых инструментов.

Судя по данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 15,494 млрд долларов. На втором месте - Нидерланды (10,261 млрд долларов), на третьем - Швейцария (3,083 млрд долларов).

Россия вложила в украинскую экономику 1,050 млрд долларов и заняла девятое месте, опередив Польшу (826 млн долларов) и США (809 млн долларов).

На страны ЕС приходится две трети инвестиций (35,897 млрд долларов).

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