Беднее Вьетнама и Монголии: назван годовой доход украинцев [ Редактировать ]
В Международном валютном фонде заявили, что в Украине годовой доход на душу населения составил $3 424 в год. Об этом сказано в отчете о состоянии мировой экономики за октябрь 2020 года.
По данным МВФ, доход на человека в Украине оказался равен 3424 доллара в год, в Беларуси - 6 133 доллара, в Узбекистане - 1 762, в Казахстане - 8781 доллара в год, в России - 9 972 доллара.
При этом доходы украинцев ниже, чем граждан Вьетнама и Монголии, но выше, чем в Узбекистане и Таджикистане.
Ранее сообщалось, что Украина не успевает выполнить условие МВФ по ликвидации Государственной фискальной службы до конца года.
Напомним, что в середине июня 2020 года Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Общий объем финансирования в рамках программы stand-by составляет около $5 млрд. Предполагается, что эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами в течение 18 месяцев.
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