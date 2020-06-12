Украина получила от МВФ $2,1 млрд [ Редактировать ]
Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Об этом сообщил в Twitter председатель НБУ Яков Смолий.
"Официально: Украина только что полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях - валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", - написал Смолий.
Глава Нацбанка сообщил, первый транш вместе с соответствующей финансовой помощью ЕС увеличил международные резервы Украины до $28,7 млрд.
Напомним, что 9 июня Совет директоров МВФ принял новую программу сотрудничества с Украиной - Stand-By Arrangement - на сумму около $5 млрд продолжительностью 18 месяцев.
Это открыло доступ к финансированию Всемирного банка, а также Евросоюза, первые 500 млн евро от которого уже поступили на счет правительства. В Нацбанке ожидают, что общий объем официального финансирования в этом году составит более $5 млрд, более половины которого - от МВФ.
"Эти средства позволят в полном объеме профинансировать бюджетные расходы на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса и карантинных мероприятий. Кроме того, они обеспечат наращивание международных резервов в течение 2020 года, несмотря на осуществление значительных платежей по внешнему государственному долгу. Наличие программы с МВФ также упростит доступ Украины к международным рынкам капитала", - сообщил НБУ.
Ранее сообщалось, что в Кабмине назвали дату, когда ожидается второй транш от МВФ, а премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что донор требует от Украины.
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