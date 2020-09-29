Во вторник, 29 сентября, и.о. главы ГФС Сергей Солодченко заявил, что Украина не успевает выполнить условие МВФ по ликвидации Государственной фискальной службы до конца года. Об этом сообщает LIGA.net.

Чисто налоговую милицию до конца года ликвидировать возможно. Всю ГФС - будут сложности.

Он пояснил, что ГФС является правопреемником многих крупных структур, например, Министерства доходов и сборов, поэтому для ликвидации нужно время.

Сейчас в структуре ГФС осталась только налоговая милиция, а также административный персонал.

В общей сложности в ликвидируемой ГФС работает около 5000 человек. С ликвидацией всех сотрудников уволят.

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