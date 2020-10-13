Украина наверстала отставание по доходам бюджета [ Редактировать ]
Украина за последние пять месяцев наверстала отставание в доходах госбюджета на 34 миллиарда гривен. Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко, пишет The Page.
По состоянию на 1 мая невыполнение плана бюджета по доходам было минус 44 миллиарда гривен. На сегодня это уже минус 10 миллиардов. То есть, за последние пять месяцев нам удалось наверстать отставание в бюджетных доходах в размере 34 миллиарда гривен.
Министр говорит, что это произошло, в том числе благодаря оптимизации работы налоговой и таможни, улучшению администрирования налогов и разрушению схем и "скруток" с НДС.
Таможня полностью выполняет план, налоговая его даже перевыполняет. И эта положительная тенденция будет продолжаться в дальнейшем.
Ранее мы писали о том, что доходы украинцев будут считать по-новому.
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