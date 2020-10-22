В Киеве мать с ребенком выпали из окна: смерть наступила мгновенно [ Редактировать ]
В четверг, 22 октября, в Киеве случилось страшное происшествие. Так, мать с ребенком выпали из 9 этажа. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Трагедия произошла на улице Соломянской.
К сожалению, шансов выжить у падающих почти не было. Они упали прямо на асфальт. Смерть наступила мгновенно. Медики, приехавшие на вызов, лишь констатировали их смерть.
По предварительным данным, погибшей ориентировочно 40 лет, а ребенку года 4-6.
Свидетели происшествия рассказали, что никаких криков не было слышно, их напугал только страшный звук удара. Люди, которые это видели, в шоковом состоянии.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.
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