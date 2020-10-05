В понедельник, 5 октября, в Киеве на проспекте Правды, 31а случилось жуткое происшествие. Так, отец поджег своего сына заживо. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, мужчина поссорился с женой и на почве конфликта решил поджечь квартиру. Он выгнал женщину из дома и поджег детскую кроватку. Ребенка не удалось спасти. Малыш задохнулся в дыму.

На месте происшествия работают спасатели. Все обстоятельства предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее под Киевом 2-летний ребенок выпал из окна.