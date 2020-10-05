Горе-отец после ссоры с женой поджег ребенка заживо [ Редактировать ]
В понедельник, 5 октября, в Киеве на проспекте Правды, 31а случилось жуткое происшествие. Так, отец поджег своего сына заживо. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, мужчина поссорился с женой и на почве конфликта решил поджечь квартиру. Он выгнал женщину из дома и поджег детскую кроватку. Ребенка не удалось спасти. Малыш задохнулся в дыму.
На месте происшествия работают спасатели. Все обстоятельства предстоит выяснить правоохранителям.
по теме
Под Харьковом 5-летний ребенок сжег себя заживо
Отмечается, что спасатели в 11:40 ликвидировали пожар и спасли рядом расположенный жилой дом
Пожары в Луганской области: что известно на данный момент
В понедельник, 5 октября, спасателям не удалось взять под контроль еще один из 10 очагов пожаров
Стрельба в Киеве: на Вокзале ранили женщину (видео)
Мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета - пострадавшая получила повреждение нижней конечности
Над Украиной нависла угроза масштабных пожаров
В Харьковской, Луганской, Донецкой областях, а также в большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности