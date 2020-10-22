В Таиланде произошел взрыв на газопроводе, есть жертвы [ Редактировать ]
В четверг, 22 октября, в провинции Самутпракан на юге от Бангкока (Таиланд) произошел взрыв на газопроводе, в результате которого погибли два человека. Еще около 20 человек получили ранения. Об этом сообщает The Pattaya News.
Как сообщается, инцидент произошел около 13:00 по местному времени в районе индустриального парка Asia Suvarnabhumi. Также известно, что в результате пожара, возникшего вследствие взрыва, пострадали полицейский участок, около 20 транспортных средств, а также 10 домов.
На место происшествия прибыли более 50 единиц пожарной техники. Возгорание ликвидировали.
Ранее в Рязанской области в результате пожара в воинской части сдетонировал склад с боеприпасами. В связи с этим эвакуировали небольшой поселок Кузьминка, который находится в 3 км от полигона.
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Также к тушению задействованы около 70 военнослужащих и десять единиц техники
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