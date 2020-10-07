В России горят склады боеприпасов [ Редактировать ]
В Рязанской области (Россия) произошел пожар на территории воинской части, слышны взрывы боеприпасов. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщает "Интерфакс".
В связи с этим эвакуировали небольшой поселок Кузьминка, который находится в 3 км от полигона. В населенном пункте проживает 25 человек.
Это подтвердили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). По ее данным, в среду, 7 октября, на территории расположенного в лесу склада боеприпасов ЗВО в районе поселка Желтухино Рязанской области загорелось трава. Потом огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.
"В настоящее время на технической территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов. По докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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