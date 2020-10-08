Взрывы в России: количество пострадавших возросло [ Редактировать ]
В результате взрыва склада с боеприпасами в Рязанской области пострадали 16 человек. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Шесть человек получили травмы непосредственно во время пожара на военном складе.
Отмечается, что в медучреждениях находятся 15 человек, один из них - в реанимации. Правоохранители возбудили уголовное дело, для расследования обстоятельств взрыва
Напомним, в Рязанской области в результате пожара в воинской части сдетонировал склад с боеприпасами. В связи с этим эвакуировали небольшой поселок Кузьминка, который находится в 3 км от полигона.
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Взрывы в России: эвакуируют 14 населенных пунктов
Также к тушению задействованы около 70 военнослужащих и десять единиц техники
В России горят склады боеприпасов
В связи с этим эвакуировали небольшой поселок Кузьминка, который находится в 3 км от полигона