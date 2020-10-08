В результате взрыва склада с боеприпасами в Рязанской области пострадали 16 человек. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Шесть человек получили травмы непосредственно во время пожара на военном складе.

Отмечается, что в медучреждениях находятся 15 человек, один из них - в реанимации. Правоохранители возбудили уголовное дело, для расследования обстоятельств взрыва

Напомним, в Рязанской области в результате пожара в воинской части сдетонировал склад с боеприпасами. В связи с этим эвакуировали небольшой поселок Кузьминка, который находится в 3 км от полигона.